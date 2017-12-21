Рядом с мексиканским курортом повесили на мостах шесть тел убитых - СМИ

2017-12-21 02:39 | www.trend.az | 5

Шесть тел убитых найдены висящими на мостах рядом с курортной зоной Лос-Кабос в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния, передает РИА Новости со ссылкой на газету Mexico News Daily.



Тела были подвешены на трех мостах, правоохранители обнаружили на них знаки, которые обычно оставляют члены наркокартелей. Все погибшие были мужчинами.

Это уже не первая вспышка насилия в этом туристическом штате Мексики. В октябре девять человек были убиты за один день в результате нападений преступников. Власти считают, что всплеск насилия может свидетельствовать о росте активности преступных группировок, причастных к наркотрафику на этой туристической территории Мексики.