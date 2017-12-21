В Баку неудачная шутка стоила жизни молодому парню

2017-12-21 02:40 | www.oxu.az | 6

В Баку трагедией закончилась шутка между двумя знакомыми.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на автобусной остановке в поселке 28 мая, Бинагадинского района.

Так, 20-летний Чингиз Рамиз оглы Гадирли решил разыграть стоявшего на остановке своего знакомого Марзаагу Мамедова 1995 г.р., заявив, что пырнет его ножом. Однако, Мамедов, видимо серьезно воспринял такое высказывание и не медля сам нанес удар ножом в область сердца Гадирли. Пострадавший скончался по дороге в больницу. Отмечается, что Мамедов был в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый был задержан сотрудниками 40-го отделения Управления полиции бинагадинского района. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса АР.

С.Б.

