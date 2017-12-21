В США легкомоторный самолет рухнул на улицу, пострадали три человека

2017-12-21 02:49 | www.trend.az | 5

Двухмоторный самолет Piper PA-23 потерпел крушение на одной из улиц в американском городе Ноксвилл, штат Теннесси, три человека получили ранения, сообщает телеканал WBIR со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.



Авария произошла около 15.15 по местному времени (23.15 мск) во вторник. По данным противопожарной службы города, тренировочный самолет упал на два припаркованных на улице автомобиля. Три человека, находившиеся в самолете, самостоятельно покинули воздушное судно и были госпитализированы, "на земле" никто не пострадал.

"К счастью, они получили незначительные ранения, пациенты сами смогли покинуть (место происшествия)", - сказал представитель противопожарной службы Ди Джей Кокоран.