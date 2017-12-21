В правительстве Украины выявили российского шпиона

2017-12-21 02:57 | www.oxu.az | 6

В Украине сотрудниками контрразведки задержан чиновник секретариата правительства за деятельность «в интересах спецслужб страны-агрессора».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте СБУ.

По данным «Украинских новостей», речь идет о руководителе протокола премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станиславе Ежове.

В сообщении СБУ говорится, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. По данным спецслужбы, чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. «Полученные сведения злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи», — отмечается в сообщении СБУ.

СБУ в фейсбуке опубликовала фотографию, на которой чиновника в наручниках сопровождают после задержания.

С.Б.

