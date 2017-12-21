В столице Швейцарии состоялась презентация в связи с выдвижением Баку кандидатом на проведение Всемирной выставки "Ехро 2025" (ФОТО)

2017-12-21 04:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В связи с выдвижением кандидатуры Баку на проведение Всемирной выставки "Ехро 2025", посольство Азербайджана в Швейцарской Конфедерации провело в столице страны Берне широкую презентацию.

В церемонии, организованной в знаменитом бернском отеле “Bellevue“, приняли участие руководители центральных и местных органов власти Швейцарии, представители общественности, деловых кругов и дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.

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