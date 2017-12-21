Швейцария разморозила счета экс-президенту Египта

2017-12-21 04:26 | www.apa.az | 5

Швейцария разморозила счета, принадлежавшие бывшему президенту Египта Хосни Мубараку и его окружению.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Федерального Совета.

"Законодательное решение от 25 мая 2016 года о заморозке национальных ценностей в контексте ситуации в Египте отменяется с 20 декабря", — говорится в сообщении.

После отставки президента Египта Хосни Мубарака власти Швейцарии заморозили все банковские счета, которые могли иметь к нему отношение или были связаны с его окружением.