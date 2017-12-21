При разгоне демонстраций в Иерусалиме и других городах пострадали 82 палестинца

2017-12-21 04:27 | www.trend.az | 5

Слезоточивый газ, резиновые дубинки и пули пустили в ход в среду израильские полицейские при разгоне акций протеста в Восточном Иерусалиме и городах Западного берега реки Иордан. Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на сведения, поступившие от Палестинского общества Красного Полумесяца, в ходе столкновений со стражами порядка пострадали 82 человека, передает ТАСС. При этом 27 из них получили серьезные травмы и были госпитализированы.



Волнения прокатились по призыву палестинского движения ФАТХ в Рамалле, Хевроне, Вифлееме, Наблусе, Калькилье, Тулькарме и Иерихоне. В Восточном Иерусалиме полиция разогнала уличное шествие на улице Салахеддин. Его участники держали в руках палестинские флаги. В ходе рейдов в старинной части города были арестованы 18 человек, в том числе видные функционеры ФАТХ Аднан Гейс и Аввад Саляйма.

Очередной "день гнева" был приурочен к визиту вице-президента США Майкла Пенса в Израиль. В воззвании ФАТХ подчеркивалось, что Соединенные Штаты, признавшие Иерусалим столицей Израиля, стали "основным партнером оккупантов, угнетающих палестинский народ, и изолировали себя от международного сообщества".

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