Замглавы ФБР разрешено дать показания комитетам Конгресса о скандале с Клинтон

2017-12-21 04:34 | www.trend.az | 4

Министр юстиции США Джефф Сешнс разрешил заместителю директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейбу 21 декабря дать показания двум комитетам нижней палаты Конгресса о расследовании, которое проводилось в прошлом году в отношении кандидата демократов в президенты Хиллари Клинтон. Об этом со ссылкой на письмо Сешнса сообщило в среду агентство Reuters, передает ТАСС.



Согласно его информации, совместные слушания комитетов пройдут за закрытыми дверьми и будут стенографироваться. Маккейбу не разрешено отвечать на вопросы, касающиеся расследования, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в президентские выборы в США 2016 года.



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