Неизвестный открыл стрельбу в больнице в штате Огайо

2017-12-21 04:41 | www.trend.az | 4

Неизвестный мужчина в среду открыл огонь в больнице в центре американского Цинциннати (штат Огайо). Злоумышленник стрелял также в стража порядка, но последний ранений не получил, передает ТАСС со ссылкой на сообщение в Twitter полицейского управления города.

"Подозреваемый мертв", - отметили в полиции, добавив, что, скорее всего, он совершил самоубийство.

По данным агентства Associated Press, инцидент произошел в отделении, где оказывают срочную помощь людям, страдающим от психических расстройств.