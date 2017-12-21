США разрабатывают план нанесения удара по КНДР - СМИ

2017-12-21 04:50 | www.trend.az | 5

Соединенные Штаты разрабатывают план нанесения удара по КНДР с целью прекращения ее ракетно-ядерной программы. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники, передает ТАСС.



По ее данным, Белый дом в последние месяцы значительно усилил подготовку к военному решению ядерной проблемы Корейского полуострова на фоне опасений, что дипломатия не приносит желаемого результата. Одним из вариантов силового сценария, как отмечает издание, является уничтожение стартовой площадки до того, как Пхеньян проведет очередное ракетное испытание, склады с оружием также могут стать приоритетной целью. "Пентагон пытается найти варианты, которые позволили бы ударить северокорейцев по носу, привлечь их внимание и показать, что мы не шутим", - сказал один из бывших сотрудников американских органов безопасности.





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