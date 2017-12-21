В Азербайджане ожидается наплыв туристов на Новый год (ЭКСКЛЮЗИВ)

2017-12-21 05:14 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В этом году на новогодние праздники в Азербайджан больше всего туристов приедет из арабских стран и постсоветских государств.

Об этом Trend сказал председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров.

По его словам, в этом году в Азербайджане ожидается поток туристов в основном из России, Казахстана и Украины.

"В последнее время наблюдалась тенденция к росту числа туристов из Украины, а в этом году зафиксировано существенное увеличение турпотока из этой страны в Азербайджан",-сказал он.

Багиров добавил, что по сравнению с прошлым годом, в этом году число туристов из России, Казахстана и Украины, приезжающих в Азербайджан на Новый год, вырастет на 15-20 процентов.

Председатель ассоциации считает, что одними из самых популярных среди прибывающих на Новый год туристов регионов Азербайджана будут Габалинский и Гусарский районы.