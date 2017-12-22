Пять человек задержаны в Грузии по обвинению в организации договорных матчей

2017-12-22 17:37 | www.trend.az | 7

Сотрудники Службы Госбезопасности Грузии в курортном поселке Бакуриани задержали бывшего президента баскетбольного клуба «Вита» Темура Датикашвили, тренера клуба «Сухуми» Важу Кварацхелия, двух действующих судей баскетбольной суперлиги, братьев Ираклия и Давида Беришвили и еще одного человека, имя и позиция которого не известны, сообщает Грузия Online со ссылкой на телекомпанию «Имеди».



По данным телекомпании, правоохранители считают, что все пятеро были причастны к организации и проведению договорных матчей.



В Службе Госбезопасности Грузии информацию пока официально не подтверждают.

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