Турция и Япония обсудят региональные вопросы – МИД

2017-12-22 17:40 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Турция и Япония обсудят региональные вопросы во время визита главы МИД Японии Таро Коно в Анкару, говорится в сообщении МИД Турции, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению Коно посетит Анкару 28 декабря текущего года.

В рамках визита в Турцию Таро Коно проведет встречу с главой министерства иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

В ходе встречи главы МИД Турции и Японии также обсудят двусторонние политические, экономические и культурные отношения, которые два государства довели до уровня стратегического партнерства в 2013 году