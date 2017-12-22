Лолита, или Однажды в южном городе Баку – зажигательный концерт (ФОТО)

2017-12-22 17:41 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Побыть со всеми вместе и с каждым наедине, достучаться до сердца, быть искренней и откровенной в своих песнях-исповедях – все это Лолита умеет делать как никто! Одна из самых темпераментных и экстравагантных артисток российской эстрады Лолита выступила с большим сольным концертом на сцене Elektra Hall в Баку, сообщает Trend Life.

Ее песни моментально становятся хитами. Лолита получила десять статуэток «Золотой Граммофон» – весомое подтверждение ее популярности и многогранного таланта. Лолита всегда умела создавать неординарные образы и эпатировать публику. И в шоу, и в личной жизни ее смелость граничит со скандальностью. И это естественно, ведь если у тебя неукротимый и сильный характер, он будет влиять на все, что происходит вокруг. Важно, что во всем, что она делает, нет фальши. Каждый эксцентричный поступок и вызывающий образ, каждая брошенная в интервью фраза идут от души. Лолита всегда искренна со своим зрителем, и в этом ее секрет.

В очередной раз Лолита предстала перед бакинскими зрителями в своем новом сольном шоу, которое совсем недавно презентовала в Москве, с самыми известными и любимыми песнями: "Пошлю его на небо за звездочкой", "Ориентация – север", "На Титанике". Зрители услышали как новые, так и самые известные и любимые песни эпатажной певицы. Ее новое шоу вызвало в Баку настоящий восторг публики! Несмотря на холодную погоду в южном городе было по-настоящему Жарко!