Рекордный прирост количества в доменной зоне "UZ"

2017-12-22 17:46 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На этой неделе количество доменов в зоне "UZ" увеличилось на 15 тысяч, следует из статистики администратора доменной зоны.

"Только на прошлой неделе общее количество доменов, зарегистрированных в доменной зоне "UZ" составляло чуть более 36 тысяч, сегодня это количество уже превысило 51 тысячу активных доменов. Это резко меняет статистику и в целом динамику развития нашей доменной зоны", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Узбекистане 14 официальных регистраторов доменных имен в зоне "UZ" . При регистрации заявитель самостоятельно выбирает доменное имя и несет ответственность за выбор доменного имени и возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с регистрацией и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.