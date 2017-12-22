Шойгу рассказал, зачем Россия оставляет в Сирии военную группировку

2017-12-22 17:52 | www.trend.az | 6

Группировка вооруженных сил России, оставшаяся на базах в Хмеймим и Тартусе, позволяет поддерживать стабильность и предотвращать проникновение террористических группировок в Сирию, заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

"На сегодняшний день в Сирийской Арабской Республике полноценно функционирует авиационная группа ВКС России на аэродроме Хмеймим и пункт материального обеспечения Военно-морского флота в Тартусе. Там создана современная военно-социальная инфраструктура. Это позволяет поддерживать стратегическую стабильность в регионе, сдерживать возможное проникновение группировок в Сирию", — сказал Шойгу на расширенной коллегии Минобороны РФ.