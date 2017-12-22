Похищение невесты по-азербайджански, или Сестры-близнецы (ФОТО)

2017-12-22 17:59 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в кинотеатре Park Cinema Flame Towers прошел гала-вечер художественного фильма «Qızqaçırtma» (Похищение невесты), сообщает Trend Life.

Премьера вызвала большой интерес, среди гостей были звезды шоу-бизнеса, актеры, режиссеры, телеведущие, медийные лица, представители СМИ и блогеры. Гости премьерного показа получили возможность первыми посмотреть фильм, а также пообщаться с членами съемочной группы и хозяевами вечера – XəzərTV.

«Qızqaçırtma» - комедийный фильм, режиссером которого является Фариз Алиев. Фильм рассказывает историю Гюндюза, влюбленного в дочь богатого человека, которую отец хочет выдать замуж. Гюндюз, внезапно узнавший о существовании агентства «Qızqaçırtma» решается обратиться туда и похитить свою любимую. После долгих трудов, героям картины удается похитить невесту, но она оказывается не его возлюбленной, а сестрой-близнецом…

В ролях - Фярда Амин, сестры-близнецы Севиндж и Севиль Сафаровы, Масума Мамедова, Эльшан Гаджибабаев и другие.