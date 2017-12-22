Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Чили

2017-12-22 18:05 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу поздравил новоизбранного Президента Чили Себастьяна Пиньера.

«Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Чили. Надеюсь, что мы продолжим прилагать совместные усилия на пути развития и укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Чили в предстоящий период. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей деятельности на благо дружественного народа Чили», - говорится в поздравлении главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.