Украина успешно испытала ракетный комплекс «Ольха»

2017-12-22 19:22 | www.oxu.az | 6

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешных испытаниях ракетного комплекса «Ольха», все четыре ракеты попали в цель, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Поздравляю всех украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса «Ольха». Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель», — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

​В апреле президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном проведении Киевским конструкторским бюро «Луч» испытаний украинского ракетного комплекса «Ольха».

С.Б.

