В Азербайджане отметят 80-летний юбилей Эльзы Ибрагимовой

2017-12-22 18:31 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о проведении 80-летнего юбилея Эльзы Ибрагимовой.

В январе 2018 года исполняется 80 лет со дня рождения известного композитора, народного артиста Азербайджана, заслуженного деятеля искусств Эльзы Имадеддин гызы Ибрагимовой.

Согласно распоряжению, министерству культуры и туризма, с учетом предложений Союза композиторов Азербайджана, поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 80-летнему юбилею композитора Эльзы Ибрагимовой.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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