Айдын Алиев: «В настоящее время судебных тяжб между ГТК и предпринимателями нет»

2017-12-22 19:02 | www.apa.az | 6

«Всем известно, что поддержка предпринимателей является одним из приоритетных направлений государственной политики в Азербайджане».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев. «Президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения для предоставления госпомощи субъектам предпринимательства, предпринимателям предоставлены определенные льготы, подписан ряд нормативных документов в этой области. Государственный таможенный комитет всегда поддерживал и будет поддерживать предпринимателей. В течение этого года в Апелляционный совет при ГТК поступило всего 1 обращение и оно не было связано с нашей структурой. В настоящее время судебных тяжб между ГТК и предпринимателями нет».