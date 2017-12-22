Президент Ильхам Алиев поздравил императора Японии

2017-12-22 18:32 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил императора Японии Акихито.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Японии – Дня Вашего рождения.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Японии – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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