В Азербайджане составлен «черный список» отелей и туркомпаний - ассоциация

2017-12-22 18:38 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Ассоциация туризма Азербайджана (AzTA) подготовила предварительный «черный список» участников туристической отрасли, в который включены десять физических и юридических лиц, включая отели, сказал в пятницу Trend председатель Ассоциации Нахид Багиров.

Нахид Багиров добавил, что данный список составлен для членов AzTA, а не для огласки общественности. Сюда включены не только турагентства, но и отели, и другие компании, обманувшие туристов. «В то же время, имеются такие туристы, которые обманывают компании, например, отказываются платить за использованные услуги. В «черный список» уже включены имена нескольких лиц, имеющих проблемы с отелями или обманувших туркомпании. Это местные туристы», - отметил глава AzTA.

Отметив, что аналогичную практику применяет ЗАО «Азербайджан хава йоллары» (AZAL), которое также составило список «нежелательных лиц», Нахид Багиров добавил, что члены AzTA не имеют права вносить в список недостоверную информацию. Информация о тех, кто допустил нарушение, проверяется комитетами AzTA, и заносится в систему только в случае наличия подтвержденных фактов.

В заключение председатель Ассоциации сказал, что составление «черного списка» не означает принятие административных мер в отношении тех, кто в него включен, а нацелено на информирование членов AzTA в отношении участников рынка занимающихся мошенничеством, и совершающих неприглядные поступки.