Шахин Мустафаев: Ненефтяной сектор Азербайджана успешно развивался в 2017 году

2017-12-22 18:48 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Ненефтяной сектор Азербайджана успешно развивался в 2017 году.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на вечере, посвященном развитию предпринимательства и продвижению бренда Made in Azerbaijan.

Как отметил министр, в этом году были предприняты важные шаги для развития экономики и по этому направлению достигнуты очень хорошие результаты.

«За 11 месяцев 2017 года ненефтяная экономика Азербайджана выросла на 2,1 процента, ненефтяная промышленность - на 3,5 процента, а сельское хозяйство - на 4,2 процента», - сказал министр.