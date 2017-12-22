Суд Киева арестовал помощника премьера Украины на два месяца

2017-12-22 20:05 | www.apa.az | 4

Шевченковский районный суд Киева санкционировал арест на два месяца помощника премьер-министра Украины Станислава Ежова, который подозревается в госизмене.

Как передает АПА со ссылкой на УНН, об этом сообщил адвокат Владимир Шпирук.

«Меру пресечения избрали. Содержание под стражей до 17 февраля», — цитирует адвоката агентство.

Он отметил, что его подзащитный своей вины не признаёт.

21 декабря в СБУ заявили о задержании чиновника секретариата кабмина по подозрению в сотрудничестве с «российскими спецслужбами». Позднее стало известно, что задержанным является помощник премьер-министра Станислав Ежов.