Ильхам Алиев расширил полномочия ОАО «Азеришыг»

2017-12-22 19:57 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в области использования альтернативных и возобновляемых источников энергии.

Как передает Oxu.Az, согласно документу, находящееся на балансе Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии нижеперечисленное имущество передается в уставный капитал ОАО «Азеришыг»:

Парк ветряной энергии, состоящий из 20 установок ветряной энергии и расположенный на 55-м км дороги Баку-Губа, в пос. Ени Яшма Хызынского района;

Парк ветряной энергии, состоящий из 2 установок ветряной энергии, монолитных бетонных плит для установки 16 ветряных турбин и другого оборудования, расположенный на 55-м км дороги Баку-Губа; в пос. Шурабад Хызынского района.

С.Б.

