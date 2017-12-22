В Узбекистане предпринимателей освободят от проверок сроком на 2 года

2017-12-22 19:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Все предприниматели в Узбекистане будут освобождены от проверок финансово-хозяйственной деятельности сроком на два года. С таким заявлением в своем послании Сенату и Законодательной палате Олий Мажлиса в пятницу выступил Президент Шавкат Мирзиеёв.

Президент подчеркнул, что работа Республиканского совета по координации деятельности контролирующих органов не отвечает требованиям.

«Сами подумайте, что это такое: сам налоговый орган является наиболее часто проверяющим органом. Он сам разрешает проверки, и сам их проводит — как это можно объяснить», - задался вопросом глава государства.

Президент Узбекистана сообщил о создании электронной системы разрешений на проведение проверок под надзором Генеральной прокуратуры.