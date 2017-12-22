Узбекистан погасил задолженность по электроэнергии перед Казахстаном

2017-12-22 19:26 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - АО «Узбекэнерго» выплатило АО KEGOC основную задолженность в размере 143 миллионов долларов США по поставкам электроэнергии и оказанию услуг в период с 2011 по 2017 год, сообщила казахстанская электроэнергетическая компания KEGOC.

Казахстанская компания отметила, что в декабре 2017 года АО «Узбекэнерго» в полном объеме погасило основную задолженность.

«Эти договора были заключены в целях обеспечения надежной и устойчивой параллельной работы Единой электроэнергетической системы Казахстана и энергосистемы Узбекистана. В тоже время, на протяжении ряда последних лет имели место неплатежи со стороны энергосистемы Узбекистана», - отмечается в пресс-релизе.

Вопрос по оплате долга был разрешен положительно. Общая сумма оплаченного АО «Узбекэнерго» основного долга с 2011 по 2017 год составляет порядка 143 миллионов долларов.

Несмотря на неплатежи со стороны Узбекистана, Казахстан в последние годы продолжал поставлять электроэнергию, чтобы обеспечить надежную работу Единой электроэнергетической систем двух стран.