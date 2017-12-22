Президент Ильхам Алиев: Мы – частица мусульманского мира

2017-12-22 19:47 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Вышел 48-й том многотомника "Ильхам Алиев. Развитие - наша цель".

"На протяжении веков Азербайджан был пространством, где пересекаются цивилизации, и сегодня политика сотрудничества как с Востоком, так и с Западом, думаю, является результатом многовековых обычаев и традиций нашего народа и географического расположения нашей страны. Нам несложно осуществлять эту политику. Если у вас есть своя позиция, если вы проводите независимую политику и если вы надежный партнер, то очень легко осуществлять внешнеполитические инициативы. Могу сказать, что сегодня у нас очень хорошие отношения со странами мусульманского мира. Мы – частица мусульманского мира. В то же время у нас и с европейскими странами также налажены связи на высоком уровне, мы осуществляем активное сотрудничество с европейскими институтами. Азербайджан – одна из уникальных стран, которая является членом и Совета Европы, и Организации исламского сотрудничества".

Эта цитата, опубликованная в 48-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», взята из интервью главы государства телеканалу «Аль-Джазира».

Материалы, собранные в 48-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с сентября по ноябрь 2011 года.

Книгу открывают материалы о рабочем визите Президента Ильхама Алиева в Республику Польша.

В 48-й том вошли речи и выступления Президента, посвященные проводимой им успешной внутренней и внешней политике, укреплению экономического потенциала, строительству армию, обеспечению социального развития регионов, достижениям в демократизации нашего общества, другим сферам общественно-политической жизни.

B этом томе собраны материалы о визитах Президента Ильхама Алиева в Турцию и Казахстан, переговорах с главами государств и правительств этих стран, подписанных документах и заявлениях для печати. На всех встречах и переговорах Президент Азербайджана привлекал внимание к агрессивной политике Армении, призывал международную общественность поддержать урегулирование нагорно-карабахского конфликта, препятствующего развитию региона, в рамках норм и принципов международного права.

В книгу также вошли материалы о переговорах с президентами Франции, Австрии, Венгрии и Болгарии во время их визитов Азербайджан, развитии многовекторных связей с этими странами, подписанных договорах и соглашениях в энергетическом и ненефтяном секторе, расширении международного сотрудничества.

B этом томе опубликованы материалы об участии Президента Азербайджана в саммите Восточного партнерства, встречах с прибывшими в нашу страну представителями ряда международных организаций, деятелями культуры, религиозными деятелями, интервью средствам массовой информации и зарубежным телеканалам.

В 48-м томе многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» собраны также материалы о поездках Президента в Агдаш, Уджар, Агсу, Огуз, Гах, Шеки и Габалу, в том числе встречах с представителями общественности районов, участии в церемониях открытия и закладки фундаментов ряда объектов.

В книге имеются раздел «Примечания», указатели «Имена собственные», «Географические названия».

При подготовке выпущенного «Азернешр» 48-го тома были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства.

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