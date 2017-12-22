Узбекистан и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере науки и культуры

2017-12-22 20:04 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте 21 декабря состоялась церемония подписания межправительственного соглашения между Узбекистаном и Венгрией о сотрудничестве в сфере образования, науки и культуры.

Соглашение подписано министром высшего и среднего специального образования Узбекистан Иномом Мажидовым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Узбекистане Петером Санто.

Документ создал правовые основы для сотрудничества сторон в образовательной, научной и культурной областях посредством предоставления квот на обучение в высших учебных заведениях двух стран, проведения совместных научных исследований, а также культурных мероприятий.

В целях практической реализации соглашения предусматривается создание совместной рабочей группы, состоящей из представителей министерств, ведомств и учреждений двух стран.

Посольство Венгрии открыто в Ташкенте относительно недавно – в феврале 2016 года.