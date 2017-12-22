Сын генерала отказался от последнего слова на суде

2017-12-22 20:51 | www.oxu.az | 4

В Бинагадинском районном суде сегодня было продолжено судебное заседание по уголовному делу Рустама Оруджева, Кянана Велиева и Парвиза Аббасова, обвиняемых в хулиганстве.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Рашада Алиева было объявлено, что адвокат обвиняемого Р.Оруджева Кямандар Насибов и защитник К.Велиева Ильяс Керимов не явились в суд.

Адвокат К.Насибов направил суду справку, сообщив, что находится за границей.

После обвиняемым дали слово для выступления. Р.Оруджев и другие отказались от последнего слова.

Р.Оруджев заявил, что выступит с последним словом в присутствии своего адвоката.

Очередное заседание суда назачено на 29 декабря.

Напомним, что прокурор попросил лишить Рустама Оруджева свободы сроком на 6 лет, Кянана Велиева и Парвиза Аббасова – 3 года и 6 месяцев.

Отметим, что согласно распространенной Генпрокуратурой официальной информации, 3 июля этого года житель города Баку Рустам Оруджев, лишенный водительских прав, управляя автомобилем марки BMW с государственным регистрационным знаком 10-OG-300, восемь остановок преследовал маршрутный автобус из-за того, что водитель автобуса Санан Самедов сделал ему обоснованное замечание по поводу нарушения правил дорожного движения. Это его действие стало причиной беспокойства граждан и вызвало панику среди людей. Он совершил хулиганские действия на глазах у пассажиров, избив водителя автобуса.

Следует отметить, что Рустам Оруджев еще в 2014 году был приговорен к 4 годам лишения свободы за то, что сбежал с места ДТП со смертельным исходом, а в 2016 году условно-досрочно освобожден. Вышеуказанный случай хулиганства произошел именно в период его пребывания на свободе.

По факту 4 июля 2017 года в Следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.

В отношении Р.Оруджева, обвиняемого по данной статье, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

А в отношении К.Велиева и П.Аббасова избрана мера пресечения - полицейский надзор.

Напомним, что Р.Оруджев является сыном генерал-майора Новрузали Оруджева.

С.Б.

