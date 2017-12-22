Узбекистан и Россия налаживают активное сотрудничество в сфере рыбоводства

2017-12-22 20:22 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан планирует более широко использовать российский опыт в сфере рыбоводства и производства продукции аквакультуры.

Перспективные проекты сотрудничества в этом направлении будут обсуждаться в ходе встреч делегации министерства сельского хозяйства Российской Федерации, прибывшей в Ташкент сегодня.

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра сельского хозяйства Евгений Громыко.

Как сообщает МИД Узбекистана, новые проекты сотрудничества будут обсуждены в рамках практической реализации узбекистано-российских договоренностей на различном уровне, плана действий по дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами в сфере сельского хозяйства.

Добавим, что сегодня между двумя странами устойчиво растут объемы взаимной торговли – за первые семь месяцев этого года товарооборот увеличился на 14 процентов и превысил 2,6 миллиарда долларов. При этом рост наблюдается по всем основным позициям экспорта и импорта.