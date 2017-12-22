S&P пересмотрел прогноз по рейтингам казахстанского АО «Самрук-Энерго»

2017-12-22 20:26 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - S&P Global Ratings 21 декабря пересмотрело прогноз по рейтингам казахстанской электроэнергетической группы АО «Самрук-Энерго» со «Стабильного» на «Позитивный», говорится в сообщении АО «Самрук-Энерго».

В то же время организация подтвердила долгосрочный и краткосрочный корпоративные кредитные рейтинги АО «Самрук-Энерго» на уровне «B+/B», а также долгосрочный рейтинг группы по национальной шкале на уровне «kzBBB». На момент погашения - 20 декабря 2017 года - выпуск приоритетных необеспеченных облигаций АО объемом 500 миллионов долларов имел рейтинг «B+».

«Пересмотр прогноза по рейтингам АО «Самрук-Энерго» отражает наши ожидания того, что его характеристики собственной кредитоспособности могут улучшиться в следующем году, если продажа дочерних компаний будет способствовать дальнейшему сокращению долга и показатели ликвидности АО «Самрук-Энерго» улучшатся», - говорится в сообщении компании.

S&P также ожидают, что АО «Самрук-Энерго» продолжит генерирование свободного операционного денежного потока, который будет достаточным для финансирования сократившейся, но все еще значительной инвестиционной программы.