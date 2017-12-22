Свыше трех тысяч палестинцев участвуют в столкновениях с израильской армией

2017-12-22 20:44 | www.trend.az | 7

Около 3,7 тысячи палестинцев принимают участие в беспорядках и столкновениях с израильской армией на Западном берегу реки Иордан и на границе с Газой, шесть человек ранены, сообщили в армейской пресс-службе, передает РИА Новости.

Около 1,7 тысячи палестинцев участвуют в беспорядках и столкновениях с военными на Западном берегу, еще около двух тысяч человек - на границе с Газой. Протестующие поджигают покрышки, забрасывают военных и пограничников бутылками с зажигательной смесью и камнями.

В армейской пресс-службе отметили, что на Западном берегу армия и силы пограничной охраны "используют средства для разгона массовых демонстраций". В ходе столкновений шесть участников беспорядков получили легкие ранения.