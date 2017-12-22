США наказали главных российских воров в законе

2017-12-22 21:16 | www.oxu.az | 6

США внесли в санкционный список 10 криминальных авторитетов из России и стран бывшего СССР, а также две компании. Санкции введены в рамках борьбы против организации «Воры в законе», говорится в заявлении Минфина США, опубликованном в пятницу, 22 декабря, передает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru.

В размещенном на сайте Минфина списке людей, попавших под санкции, помимо имен даны клички. В перечень попали Юрий Пичугин (Пичуга), Рубен Татулян (Робсон), Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Владимир Тюрин (Тюрик), Захарий Калашов (Шакро Молодой), Василий Христофоров (Вася Воскрес), Камчибек Кольбаев (Камчи Бишкекский), Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), Владислав Леонтьев (Вадик Белый) и Гафур Рахимов.

Все попавшие под санкции люди, как указывает Минфин, связаны с организацией «Воры в законе», которая действует в США, России, Греции, Испании и на Украине.

Санкции запрещают гражданам США вести бизнес с перечисленными людьми и компаниями. Кроме того, фигурантам списка запрещается въезд в США, а их активы на американской территории замораживаются.

С.Б.

