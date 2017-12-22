Тема: Шахин Мустафаев: Ненефтяной сектор Азербайджана успешно развивался в 2017 году (ФОТО) (версия 2)

2017-12-22 20:55 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - Ненефтяной сектор Азербайджана успешно развивался в 2017 году.

Об этом сказал в пятницу министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на вечере, посвященном развитию предпринимательства и продвижению бренда Made in Azerbaijan.

Как отметил министр, в этом году были предприняты важные шаги для развития экономики и по этому направлению достигнуты очень хорошие результаты.

Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, продолжил министр, в 2017 году была продолжена реализация реформ.

Министр от имени предпринимателей выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку и заботу, оказываемые развитию бизнеса в стране.

Глава минэкономики отметил, что ненефтяной сектор Азербайджана обладает огромным экспортным потенциалом и для реализации этого потенциала Президент Ильхам Алиев поставил важные задачи по обеспечению выхода на новые рынки.