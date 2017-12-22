Американский писатель об армянской агрессии против Азербайджана

2017-12-22 21:02 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - На экспертной площадке Baku Network (http://bakunetwork.com) состоялась встреча политолога, доктора философии, руководителя Baku Network Эльхана Алескерова c Раулем Лоури Контрерасом, известным писателем и политическим аналитиком из США. Во время встречи был обсужден ряд тем, включая нагорно-карабахский конфликт.

Контрерас, известный своими книгами «Убийство в горах» и «Армянское лобби и внешняя политика США», которые подчеркивают его видение конфликта между Баку и Ереваном, поделился своими взглядами на ситуацию, в которой Азербайджан находится в течение последних двух десятилетий.

«Как-то раз я прочитал статью «Нью-Йорк Таймс», которая называлась «Замороженная война», и речь там шла о Ходжалы. До того момента я ничего об этом не слышал, и я был шокирован. Как американец, и как бывший военный офицер, я не могу принять расстрел невооруженных мужчин, женщин и детей, всего, что произошло в Ходжалы», - сказал Контрерас.

Ознакомившись с ситуацией, автор решил написать книгу об этом преступлении против человечества. Он взял интервью у женщин, которые когда-то были в армянском плену. Книга «Убийство в горах» основывалась именно на рассказах этих женщин.

«Это отличная работа, потому что это помогает большому количеству людей в Соединенных Штатах ознакомиться с реалиями, с которыми сталкивается Азербайджан и, самое главное, с реальными причинами карабахского конфликта и сутью армянской оккупационной политики», - сказал Алескеров.

В ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года азербайджанский город Ходжалы подверглось интенсивному обстрелу из городов Ханкенди и Аскеран, которые к тому времени уже были оккупированы вооруженными силами Армении. Армянские войска, при поддержке бывшего советского 366-го полка окружили Ходжалы, подвергнув его массированному артиллерийскому обстрелу.

Из 3000 человек, которые находились в Ходжалы на момент нападения, было убито 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей. Было ранено 487 человек, в том числе 76 детей. Примерно 1 275 человек были захвачены и подвергнуты пыткам, судьбы 197 человек по-прежнему остаются неизвестными. Восемь семей были полностью уничтожены, 130 детей потеряли одного и 25 потеряли обоих родителей.

В книге «Армянское лобби и внешняя политика США» описывается, насколько сильным является армянское лобби в Соединенных Штатах.

«В США около 1,3 миллиона армян, но количество тут не важно. Существует группа армян, у которых много денег, и они могут получить прямой доступ к конгрессу США. Они подписывают чеки в качестве взносов на предвыборные кампании, и получают возможность продвигать свои интересы в конгрессе. Азербайджан никогда не получал такую ​​поддержку от Соединенных Штатов», - сказал Контрерас.

Писатель подчеркнул, что у армян в США есть две главные цели: первая, это признание Соединенными Штатами того, что армяне называют «геноцидом», а вторая цель - направить как можно больше финансовой помощи от США в Армению, как нуждающейся стране.

В будущем писатель планирует написать третью книгу, которая ознакомит читателей с Азербайджаном как со страной с прекрасной культурой.

«Эта книга не будет повествовать о войне, она будет посвящена народу Азербайджана, его культуре и его будущему», - сказал Контрерас.

В книге автор расскажет о своем видении будущего Азербайджана, о том, каким видится развитие страны в пост-нефтяную эру, и какие направления могут развиваться в дальнейшем.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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