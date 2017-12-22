Президент Узбекистана заявил о необходимости реформирования Службы нацбезопасности

2017-12-22 21:19 | www.trend.az | 7

Баку /Trend/ - Выступая с посланием Верхней и Нижней палатам парламента, первым в истории Узбекистана, президент страны Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости реформирования Службы национальной безопасности (СНБ). Выступление транслировалось в прямом эфире не телеканале «Узбекистан 24» и длилось четыре часа.

«В настоящее время органы СНБ действуют на основе положения, утвержденного правительством страны 26 лет назад. Неприкосновенность этого положения в течение четверти века и оценка любой проблемы в качестве угрозы национальной безопасности привели к безосновательному расширению полномочий данного ведомства», сказал Мирзиёев.

По его словам, возникающие в некоторых регионах мира нестабильные ситуации приводят к активизации миграционных процессов, а они, в свою очередь, к распространению терроризма и экстремизма, и превращению их уже в глобальные проблемы. В такой ситуации приоритетной задачей государственной политики должно стать сохранение мирной и спокойной жизни народа Узбекистана. Именно с этой точки зрения и с учетом всех угроз эпохи глобализации настало время реформировать деятельность органов СНБ и принять закон «О службе национальной безопасности.