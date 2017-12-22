Лейла Алиева приняла участие в празднестве для детей, нуждающихся в особой заботе (ФОТО)

2017-12-22 21:27 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Центре культуры Зиря в пятницу было проведено новогоднее празднество для детей, нуждающихся в особой заботе, лишенных родительского попечения, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев и с ограниченными возможностями здоровья.

В празднестве, организованном Общественным объединением IDEA совместно с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева. На мероприятии, в которое включились также участники IV Общереспубликанского форума азербайджанских детей, организованного Фондом Гейдара Алиева совместно с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей и Детским фондом ООН, дети веселились и танцевали.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева веселилась на празднестве вместе с ребятами, фотографировалась с ними, что еще больше воодушевило малышей.

Лейла Алиева поздравила детей, пожелала им успехов.

Участники IV Общереспубликанского форума азербайджанских детей выразили Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой признательность за поддержку, оказанную в организации мероприятия.

Участники форума подарили Лейле Алиевой келагаи.

Детям, принимавшим участие в мероприятии, были вручены подарки Общественного объединения IDEA.