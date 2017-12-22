Порошенко рассказал о коварстве украинского режима

2017-12-22 22:05 | www.oxu.az | 7

Президент Украины Петр Порошенко заявил о коварстве украинского режима во время своего выступления на церемонии, посвященной столетию дипломатической службы страны в пятницу, 22 декабря.

Как передает Oxu.Az, видеозапись его речи опубликована на странице украинского лидера в Facebook.

«Дорогие друзья! Никто не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы», — сказал он на 14-й минуте выступления.

Однако затем Порошенко продолжил рассуждения о борьбе «цивилизованного мира с российским империализмом» и решающей роли Украины в ней. «Нашим дипломатам задание: сделать все от нас зависящее, чтобы успешная евроинтеграция Украины навсегда поставила точку в попытках Москвы вернуть нас в свою, как они считают, сферу влияния», — заявил он.

По мнению президента, Украина еще не выиграла войну, но победа точно впереди.

С.Б.

