В Азербайджане создано Агентство по регулированию энергетических вопросов

2017-12-22 22:22 | www.apa.az | 7

Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Агентства по регулированию энергетических вопросов при министерстве энергетики Азербайджана.

Как передает АПА, Агентство создается со статусом юридического лица публичного типа.

Указом также утвержден Устав Агентства. Агентство будет внедрять прогрессивные стандарты корпоративного управления и будет управляться Правлением. Состав Правления будет состоять из трех человек: председатель и двое его заместителей будут назначаться и освобождаться от должностей Министром энергетики.