Лейла Алиева приняла участие в празднестве для детей – ФОТО

2017-12-22 23:02 | www.oxu.az | 6

В Центре культуры Зиря в пятницу было проведено новогоднее празднество для детей, нуждающихся в особой заботе, лишенных родительского попечения, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев и с ограниченными возможностями здоровья.

Как передает Oxu.Az, в празднестве, организованном Общественным объединением IDEA совместно с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева. На мероприятии, в которое включились также участники IV Общереспубликанского форума азербайджанских детей, организованного Фондом Гейдара Алиева совместно с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей и Детским фондом ООН, дети веселились и танцевали.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева веселилась на празднестве вместе с ребятами, фотографировалась с ними, что еще больше воодушевило малышей.

Лейла Алиева поздравила детей, пожелала им успехов.

Участники IV Общереспубликанского форума азербайджанских детей выразили Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой признательность за поддержку, оказанную в организации мероприятия.

Участники форума подарили Лейле Алиевой келагаи.

Детям, принимавшим участие в мероприятии, были вручены подарки Общественного объединения IDEA.

Затем ребята были проинформированы о Центре ресурсов, расположенном в Центре культуры Зиря. Они ознакомились с учебными кабинетами, гимнастическим залом, арт-, фото-, видеостудиями Центра. Представленные здесь древние азербайджанские ковры произвели на детей приятное впечатление.

Затем был показан документальный фильм «Рай птиц – Национальный парк Аггель» из цикла «9 чудес Азербайджана», являющегося специальным проектом IDEA.

Ребята, совершившие прогулку по эко-парку, были проинформированы об имеющихся здесь различных видах птиц.

В целях привлечения детей к охране зеленых насаждений, формирования у них с малых лет чувства любви и заботы о природе в рамках мероприятия во дворе Центра были посажены деревья и цветочные кусты.

Цель организации данного мероприятия заключается в привлечении активной молодежи, независимо от возраста, к решению проблем окружающей среды, придания импульса включению их в борьбу за охрану природы и развитию навыков лидерства в этой области.

С.Б.

