Ликвидирована лицензия одного из азербайджанских банков (версия 2)

2017-12-22 23:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Решением Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана с 23 декабря 2017 года ликвидируется лицензия ОАО "DemirBank".

Об этом Trend сообщили в пятницу в Палате.

Согласно сообщению, лицензия ликвидирована из-за того, что совокупный капитал банка, был ниже минимума, установленного для банков, а коэффициент адекватности совокупного капитала ниже трех процентов, предусмотренных законодательством, а также отсутствием возможности выполнять обязанности перед кредиторами.