Ликвидирована лицензия "DemirBank"

2017-12-22 23:26 | www.apa.az | 7

С 23 декабря 2017 года решением Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана года ликвидируется лицензия ОАО "DemirBank".

Как передает «АПА-Экономикс», лицензия ликвидирована в связи с тем, что совокупный капитал банка в настоящее время ниже минимума, установленного для банков, коэффициент адекватности совокупного капитала ниже предусмотренных законодательством 3%, а также отсутствием возможности выполнять обязанности перед кредиторами.

Таким образом, в соответствии со статьями 16.1.6-15.1.8 закона Азербайджанской Республики "О банках" лицензия ОАО "DəmirBank" была ликвидирована.

В связи с тем, что "DəmirBank" является членом Фонда страхования вкладов Азербайджана, вклады населения в данном банке будут выплачены.

Согласно решению Палаты, в банк назначен временный администратор. Палата обратилась в суд с просьбой о начале процедуры банкротства DemirBank.