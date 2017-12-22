Рейд в Агдаме: Оштрафовано около 50 водителей – ФОТО

2017-12-22 23:30 | www.oxu.az | 7

Агдамский отдел Государственной дорожной полиции провел рейд против нарушителей правил дорожного движения.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в ходе рейда были задержаны водители, внесшие изменения в общий облик транспортных средств и допустившие грубые нарушения правил дорожного движения.

В их отношении был составлен административный протокол.

В целом, в течение продолжавшегося около 3 часов в различных частях города рейдах составили около 50-ти административных протоколов и были сделаны предупреждения. Что же касается водителей, препятствующих доставке автомобилей на штрафные площадки и лиц, споривших с полицейскими из-за штрафа, в их отношении применен штраф за несоблюдение правил дорожного движения и законов об административных правонарушениях.

С.Б.

