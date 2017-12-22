Президент Ильхам Алиев выделил 10 млн манатов для увеличения капитала ОАО «Азершыг»

2017-12-22 23:26 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

В распоряжении отмечается, что повышение в энергетическом балансе страны доли энергии, вырабатываемой за счет альтернативных и возобновляемых источников энергии, обеспечение снабжения потребителей бесперебойной электроэнергией, сокращения технических и технологических потерь посредством создания генерационных источников на близких к потребителям территориях и эффективного управления имеющимися ресурсами являются одними из приоритетов реформ, проводимых в электроэнергетическом секторе.

Согласно распоряжению было постановлено направить в уставной капитал ОАО акционерного общества «Азеришыг» следующее государственное имущество, находящееся на балансе Государственного агентства Азербайджана по альтернативным и возобновляемым источникам энергии:

- Ветровой электрический парк, расположенный в городе Баку, Хызынском районе, поселке Ени Яшма на 55-м километре дороги Баку-Губа, состоящий из 20 электрических установок ветровой энергии;

- Ветровой электрический парк, расположенный в городе Баку, Хызынском районе, поселке Шурабад на 55-м километре дороги Баку-Губа, состоящий из 2 электрических установок ветровой энергии, замеров ветра и учебного центра и 16 монолитных бетонных основ для сооружения 16 ветровых турбин.

Кабинету министров Азербайджана было поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим Распоряжением; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджана в соответствие с настоящим Распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана.

Государственному комитету по вопросам имущества, совместно с Государственным агентством по альтернативным и возобновляемым источникам энергии и ОАО «Азеришыг» поручено в месячный срок принять меры по обеспечению передачи с баланса на баланс государственного имущества, предусмотренного частью 1 настоящего Распоряжения; в трехмесячный срок обеспечить увеличение уставного капитала ОАО «Азеришыг» за счет государственного имущества, предусмотренного частью 1, и средств, предусмотренных частью 4 настоящего Распоряжения.

Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Аграркредит» поручено обеспечить после вступления в силу настоящего Распоряжения передачу на баланс Открытого акционерного общества «Азеришыг» установок ветровой энергии, полученных вместо проблемных активов (долгов) из Открытого акционерного общества «Международный банк Азербайджана», расположенных на территории Азербайджанской Республики и подлежащих передаче в его собственность (баланс), и увеличение за счет данного имущества уставного капитала Открытого акционерного общества «Азеришыг»; проинфомировать Президента Азербайджана о результате работы, предусмотренной в пунктах 2.5. и 2.6. настоящего распоряжения; совместно с Министерством энергетики Азербайджана в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о реформах, предстоящих в энергетическом секторе; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.