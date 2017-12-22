Ликвидирована лицензия «DemirBank»

2017-12-22 23:37 | www.oxu.az | 18

С 23 декабря 2017 года решением Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана года ликвидируется лицензия ОАО «DemirBank».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «АПА-Экономикс», лицензия ликвидирована в связи с тем, что совокупный капитал банка в настоящее время ниже минимума, установленного для банков, коэффициент адекватности совокупного капитала ниже предусмотренных законодательством 3%, а также отсутствием возможности выполнять обязанности перед кредиторами.

Таким образом, в соответствии со статьями 16.1.6-15.1.8 закона Азербайджанской Республики «О банках» лицензия ОАО «DəmirBank» была ликвидирована.

В связи с тем, что «DemirBank» является членом Фонда страхования вкладов Азербайджана, вклады населения в данном банке будут выплачены.

Согласно решению Палаты, в банк назначен временный администратор. Палата обратилась в суд с просьбой о начале процедуры банкротства DemirBank.

Н.О.

