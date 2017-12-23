В России столкнулись около 20 автомобилей

2017-12-23 00:18 | www.apa.az | 6

В Адыгее из-за сильного тумана столкнулись около 20 автомобилей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, ДТП произошло на участке автодороги Майкоп-Белореченск. В результате аварии погибших нет, несколько человек пострадали.

«Причиной массового столкновения транспортных средств стал густой туман и несоблюдение водителями безопасной скорости движения в сложных дорожных условиях», — пояснили в МВД.

На месте аварии работают сотрудники ДПС.