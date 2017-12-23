Саакашвили готовы принять в Нидерландах

2017-12-23 00:11 | www.oxu.az | 7

Нидерланды готовы принять лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили, если он покинет Украину.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил нидерландский министр иностранных дел Халбе Зейлстра.

«Он женат на нидерландке, и если он подаст заявку на паспорт, по нидерландскому законодательству, это возможно», - пояснил Зейлстра.

Как известно, женой Саакашвили является гражданка Нидерландов Сандра Руловс, у них двое детей.

Нидерландские чиновники сообщили журналистам, что «адвокат Саакашвили направлял в службу иммиграции и натурализации запрос о возможности семейного воссоединения с женой (...) в Нидерландах». По словам пресс-секретаря министерства юстиции Нидерландов Карин Донк, служба иммиграции и натурализации страны «определила, что Саакашвили можно выдать временный вид на жительство».

Как известно, в июле президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и экс-руководителя Одесской облгосадминистрации Саакашвили.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Напомним, 21 декабря сообщалось, что Саакашвили получил визу Нидерландов.

Н.О.

