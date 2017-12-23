Совбез ООН вновь ужесточил санкции против Северной Кореи

2017-12-23 00:40 | www.oxu.az | 6

Совет Безопасности ООН принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Решение Совбеза является ответом на испытание баллистической ракеты, которое Пхеньян провел 29 ноября. Подготовленный США проект резолюции получил поддержку всех 15 стран в Совете Безопасности.

Новые санкции расширяют торговое эмбарго против Северной Кореи, предполагается запрет на экспорт из КНДР продовольствия, станков и электрооборудования, транспортных судов и некоторых видов сырья, включая магнезит и дерево, а также запрет на поставку КНДР промышленного оборудования, транспортных судов и металлов.

Резолюцией вводится запрет на увеличение объема поставок Северной Корее сырой нефти свыше 4 миллионов баррелей в год. Также с начала 2018 года будут введены ограничения на поставки нефтепродуктов, отныне Пхеньяну разрешается получать до 500 тысяч баррелей продуктов нефтепереработки всех типов, включая бензин, дизель и керосин.

Государства, занимающиеся поставками, должны будут отчитываться перед комитетом Совбеза ООН, эксперты которого уведомят членов организации о достижении отметки в 75 процентов от разрешенного количества. После достижения отметки в 95 процентов государства должны будут прекратить продажу и поставки нефтепродуктов в КНДР до конца года.

Также резолюция предписывает всем странам-членам ООН в течение года выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов.

Совбез в третий раз в 2017 году ужесточает санкции против КНДР. В сентябре были введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов и определен лимит на поставки Северной Корее сырой нефти. Также КНДР было запрещено покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию.

В августе Пхеньяну было запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР были заморожены, а северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, был запрещен вход в порты всех государств.

Н.О.

